Il Genoa vince di misura sul Cagliari: sardi al sesto ko consecutivo

Tre punti pesanti per il Genoa di Ballardini, battuto 1-0 il Cagliari a Marassi. Ci pensa Mattia Destro al 10’ di gioco, in mezzo un bel po’ di occasioni e tantissima intensità. Alla fine trionfa il Genoa di Ballardini che con la vittoria di oggi dà una spallata pesante alla classifica. Il Cagliari rimane a quota 14 e Di Francesco ora rischia: sei ko consecutivi, sette contando la Coppa Italia. Serve una svolta decisiva per poter allontanare il periodo negativo.