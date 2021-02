Il Genoa vola con Ballardini: è quinto per media-punti, primo per tiri in porta e clean sheet

Che numeri per il Genoa di David Ballardini, reduce da 2 vittorie di fila ed a caccia della terza consecutiva che manca dal 2018, sempre con Ballardini in panchina. A partire dall'arrivo del nuovo tecnico al Genoa (dal 21/12), il Grifone - riferisce Opta - è la squadra di Serie A con meno gol subiti (4 in 7 match), più clean sheet (4), la miglior percentuale di tiri nello specchio (60%) e la seconda miglior % realizzativa (16%) – è inoltre quinta per media punti (2.0). Un ostacolo ulteriore per il Napoli che si presenterà privo di cinque giocatori chiave.