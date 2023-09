Il ko di Napoli manda in crisi l'Udinese: Sottil rischia e Pozzo manda la squadra in ritiro

L'Udinese andrà in ritiro nella giornata di domani per preparare la delicatissima sfida di domenica contro il Genoa.

L'Udinese andrà in ritiro nella giornata di domani per preparare la delicatissima sfida di domenica contro il Genoa. A fare il punto della situazione l'edizione odierna de 'Il Messaggero Veneto': a Gianpaolo Pozzo - si legge - non è servito neanche premere il tasto del telefono col nome del figlio Gino in memoria per mandare l’Udinese in ritiro anticipato di un giorno, provvedimento che scatterà questa sera.

Quella di domenica sarà una gara importantissima anche per Andrea Sottil. Tre punti in sei gare, solo due gol realizzati, il tecnico piemontese si giocherà il suo futuro nei prossimi due match prima della sosta, contro Genoa ed Empoli.