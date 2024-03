Il Lecce ha scelto il nuovo allenatore: ecco chi subentrerà a D'Aversa

TuttoNapoli.net

Il Lecce ha preso la sua decisione, il cerchio si restringe intorno alla figura di Luca Gotti. Il responsabile dell'area tecnica giallorossa Pantaleo Corvino sta discutendo con l'allenatore i termini dell'accordo che lo porterebbe sulla panchina dei salentini. Sorpassato l'altro candidato forte Leonardo Semplici, è Gotti il profilo prescelto dal Lecce.

Le parti dialogano per concludere entro tempi brevi la trattativa, al momento stanno ragionando a proposito della durata dell'accordo, che lato allenatore vorrebbero essere almeno fino a giugno 2025. Possibile che questo passi tramite l'inserimento di un rinnovo automatico in caso di salvezza. Non ancora richiesta la risoluzione del precedente accordo con lo Spezia (ha altri 3 mesi rimanenti) ma quel passaggio ha tutta l'aria della formalità. A riportarlo è TMW.