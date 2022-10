Il Lecce impone il pari alla Fiorentina: finisce 1-1 al Via del Mare

Ceesay illude i tifosi del 'Via del Mare', Kouame placa quelli dei viola.

TuttoNapoli.net

© foto di Giacomo Morini

Al 'Via del Mare' si duella per la prima vittoria stagionale. Interna per il Lecce di Marco Baroni, esterna per la Fiorentina. Con questi presupposti le due squadre si danno battaglia, puntando più sul piano nervoso che su quello tecnico. Quella che ne viene fuori è una gara non particolarmente bella o fluida, con un tempo a favore dei padroni di casa e uno per gli ospiti. Tanto che il risultato finale è quello della parità: Ceesay illude i tifosi del 'Via del Mare', Kouame placa quelli dei viola.