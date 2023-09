Il Lecce parte forte al Via del Mare, una buona Salernitana sotto 1-0 all'intervallo

Pronti-via, passano poco più di cinque minuti e Nikola Krstovic torna già a gonfiare le reti della nostra Serie A.

Che continua a farsi preferire anche dopo il vantaggio.

Ci mette un po' a entrare davvero in partita la Salernitana. Il tentativo di far suonare la sveglia è di Cabral, che da destra converge in mezzo e fa partire un tiro-cross che crea brividi ma anche un nulla di fatto. Prima, era stato anche Krstovic ad andare vicino al gol con un'altra testata delle sue, cavallo di battaglia dal suo sbarco in Serie A. Dopo, Candreva si fa ipnotizzare da Falcone dopo una grande invenzione di Kastanos. In generale, regna l'equilibrio per metà frazione e all'intervallo è 1-0 Lecce, meritato, ma con una Salernitana in crescita.