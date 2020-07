Il Lecce sfiora l'impresa, ma il Bologna vince nel recupero: pugliesi ad un passo dalla B

Il Lecce cade a Bologna 3-2 nel match delle 17.15, salvezza sempre più lontana per i salentini. Partenza choc nel primo tempo per la truppa di Liverani che va subito sotto per via del gol di Palacio al 2 minuto. Al 5' arriva anche il raddoppio di Soriano. I salentini non mollano e iniziano a giocare: in pieno recupero della prima frazione, al 47' accorcia le distanze Mancosu. Al 66' arriva il pari meritato siglato Falco. La squadra pugliese va più volte vicino al gol del clamoroso 3-2, ma al 93' Barrow chiude la gara e probabilmente condanna il Lecce alla Serie B.