Il Lecce sta per chiudere un super-colpo anche in vista del Napoli: Umtiti viaggia verso l'Italia

Secondo quanto raccolto da TMW, il Barcellona ha dato il permesso al difensore francese di viaggiare alla volta del Salento

TuttoNapoli.net

© foto di Image Sport

Il Lecce continua a lavorare al colpo Samuel Umtiti per la retroguardia di mister Baroni. Secondo quanto raccolto da TMW, il Barcellona ha dato il permesso al difensore francese di viaggiare alla volta del Salento già nelle prossime ore per provare a chiudere in tempi brevi la trattativa.

La richiesta di Pantaleo Corvino è chiara: i giallorossi sono pronti a prendere l'ex Lione in prestito secco, con ingaggio totalmente a carico del Barça, ma con dei bonus prestabiliti in base alle presenze di Umtiti da versare nelle casse blaugrana.

Proprio su questi bonus le tre parti stanno attualmente negoziando per consentire al centrale di iniziare quanto prima la sua nuova avventura in Serie A, alla ricerca di un rilancio mentale, fisico, tecnico e anche economico.