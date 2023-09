Il Lecce vola: Krstovic e Strefezza stendono anche la Salernitana

Pronti-via, passano poco più di cinque minuti e Nikola Krstovic torna già a gonfiare le reti della nostra Serie A.

© foto di www.imagephotoagency.it

In un Via del Mare stracolmo, con quasi 30 mila spettatori sugli spalti, i giallorossi vincono ancora, per la seconda volta in tre partite. Dopo la Lazio si arrende anche la Salernitana in Salento, finisce 2-0, con un gran gol di Krstovic e un rigore di Strefezza.

Pronti-via, passano poco più di cinque minuti e Nikola Krstovic torna già a gonfiare le reti della nostra Serie A. Dopo la rete alla Fiorentina, l'attaccante montenegrino sigla il suo secondo gol nel nostro campionato con un movimento e un'incornata da '9' purissimo: taglio sul primo palo e colpo di testa vincente su cross di Gendrey per l'1-0 immediato del Lecce. Che continua a farsi preferire anche dopo il vantaggio.

In pieno recupero l'arbitro fischia calcio di rigore per il Lecce per fallo di mano. Dopo un check con il VAR, Strefezza prende il pallone e si avvia sul dischetto. Entrato nel secondo tempo, il numero 27 resta freddissimo e dagli undici metri mette in cassaforte il risultato. Finisce 2-0, per il Lecce altra vittoria a confermare un avvio di campionato coi fiocchi.