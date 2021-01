Il Marsiglia di Milik nel panico! Assalto ultrà: guerriglia ed incendio, 25 arresti

(ANSA) - PARIGI, 30 GEN - Centinaia di tifosi dell'Olympique Marsiglia, infuriati con squadra, allenatore e dirigenti per l'andamento della stagione, hanno preso oggi d'assalto e invaso l'impianto sportivo della Commanderie, dove la squadra si allena. La polizia ha fermato 25 persone dopo scene di vera e propria guerriglia. Alcune decine di tifosi sono riusciti, per alcuni minuti, a penetrare nel recinto dell'impianto dove si allenavano i giocatori. All'esterno petardi e fumogeni in quantità, anche tre alberi sono stati avvolti dalle fiamme. Striscioni e cori erano diretti tutti contro la società e il presidente Jacques-Henri Eyraud, a poche ore dalla partita di questa sera contro il Rennes. Da settimane, la contestazione si va facendo sempre più dura. Eyraud sembra aver reso insostenibile la sua posizione dopo aver parlato, in una conferenza stampa, del "pericolo" di avere troppi tifosi del Marsiglia in seno al club. Attualmente, l'OM è sesto in Ligue 1, dopo 3 sconfitte consecutive. (ANSA).