Il Marsiglia vuole liberarsi di Milik e spinge per il suo trasferimento alla Salernitana

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

C'è spazio anche per le ultime sul mercato della Salernitana sull'apertura odierna de La Città: "Milik, il Marsiglia spinge per Salerno. E Djuric tentenna". Da semplice suggestione, il centravanti ex Napoli può diventare un'ipotesi concreta per l'attacco granata, tanto che il Marsiglia avrebbe iniziato a caldeggiare la soluzione. Resta in bilico, intanto, il futuro di Milan Djuric.