Il Milan acquisterà un difensore a gennaio: l'annuncio di Pioli

Il Milan, visti i recenti infortuni di Kalulu e Pellegrino, interverrà sul mercato a gennaio, andando a prendere un nuovo difensore centrale. A confermarlo è stato direttamente il tecnico rossonero Stefano Pioli che in conferenza stampa prima del match contro l'Udinese ha così risposto ad una domanda in merito:

"A livello difensivo abbiamo perso due giocatori, ovvero Pellegrino e Kalulu, quindi sto parlando col club per far arrivare un giocatore lì a gennaio e sono certo che la società si farà trovare pronta", il pensiero dell'allenatore rossonero. Il francese, ricordiamo, starà fuori almeno 4 mesi dopo l'intervento chirurgico per risolvere la rottura completa del tendine del retto femorale sinistro. Tempi di recupero lunghi anche per l'argentino che si è procurato una frattura composta dell’osso calcaneare del piede sinistro.