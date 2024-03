Il Milan batte di misura l'Empoli: i rossoneri scavalcano la Juve al 2° posto

A San Siro il Milan batte 1-0 l'Empoli nel match delle 15 valido per la 28ª giornata di Serie A.







Pulisic fa la differenza nei 45 minuti. Partenza con il piede sul gas per il Milan, tra i più vivaci c'è Okafor. Al 5' il primo intervento della gara per Caprile, attento a respingere su Pulisic. Il Diavolo assalta l'area a suon di cross, l'Empoli attende un qualche sbilanciamento per provare a farsi strada in contropiede. Qualche dubbio a metà frazione per un contatto sospetto nell'area di Maignan tra Pulisic e il grande ex Niang: l'arbitro Sacchi fa correre, nessuna correzione dal VAR. Okafor prova a sbloccare un'impasse di qualche minuto calciando da fuori, legge bene Caprile. La manovra rossonera manca di continuità ed efficacia in diversi frangenti, lampo al 40': Bennacer smarca Okafor sul filo del fuorigioco, palla per Pulisic che batte Caprile grazie alla deviazione di Luperto. Sacchi inizialmente annulla, il VAR corregge ed è 1-0. Nella ripresa i rostoneri gesticono la gara senza correre particolari pericoli. Grazie a questa vittoria la squadra di Pioli si porta momentaneamente al secondo posto in classifica, scavalcando di due punti la Juventus.