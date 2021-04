Il Milan blinda Ibrahimovic, pronto il rinnovo per Zlatan: in arrivo l'annuncio

Come riporta Milannews.it, il Milan e Zlatan Ibrahimovic dovrebbero proseguire insieme ancora per un altro anno. In queste settimane il bomber svedese ha trattato il rinnovo di contratto con la dirigenza rossonera e negli ultimi giorni sono arrivati ad un accordo. Ultimi dettagli per il rinnovo annuale, legati ai bonus e agli obiettivi individuali da inserire nel contratto, ma a breve verrà annunciato il prolungamento di Ibrahimovic con il Milan.

Un segnale importante del club che vuole dare continuità, partendo dal suo leader, e dal giocatore più determinante della squadra. Ibrahimovic e il Milan, saranno ancora insieme.