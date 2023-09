Il Milan cade in piedi: nulla di grave in nazionale per Giroud, nel derby ci sarà

Buone notizie per Stefano Pioli in vista del derby contro l'Inter in programma per sabato alle 18.

Secondo quanto raccolto dalla redazione di TMW Olivier Giroud ha infatti svolto l'allenamento di oggi con il resto del gruppo ed è dunque recuperato per la stracittadina, con il francese che partirà dunque dal primo minuto al centro dell'attacco.