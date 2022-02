Il Milan crede allo scudetto: biglietti a 1 euro contro l'Udinese per riempire lo stadio

Biglietti a 1 euro in undici settori del Meazza. È l'iniziativa che il Milan sta promuovendo in vista di Milan-Udinese, per cercare di riempire lo stadio anche in un match piuttosto complicato dal punto di vista degli orari: la partita, infatti, è in calendario per venerdì alle 18.45. Il ritorno della capienza al 75% consentirebbe teoricamente di avere 56.904 spettatori al Meazza: per avvicinarsi quanto più possibile a questa soglia, il club di via Aldo Rossi ha avviato la "Promo Friends".

In pratica, chi acquista un biglietto intero - o un biglietto Under 30 o Over 60 - ha diritto ad avere fino a un massimo di 3 biglietti aggiuntivi, al prezzo di 1 euro ciascuno. i biglietti partono da 12 euro, gli Under 16 da 9 euro se accompagnati da un adulto, gli Under 30 da 9 euro e gli Over 60 possono acquistare un tagliando a partire da 19 euro, sempre in determinati settori.