Il Milan crolla al 95'! Lo Spezia ribalta i rossoneri a San Siro: finisce 2-1

Lo Spezia passa a San Siro all'ultimo secondo, battuto il Milan 2-1. Rossoneri avanti 1-0 al 46' dopo tante occasioni create nel primo tempo, anche un rigore calciato sul palo da Theo Hernandez al 45'. Vantaggio del Milan grazie al pallonetto di Rafael Leao un minuto dopo. Errore di Nikolaou che non riesce a spazzare la sfera, pallone per l'attaccante portoghese che tutto solo davanti a Provedel non sbaglia. Al 65' lo Spezia pareggia con Agudelo sulla palla messa in mezzo da Verde dalla corsia mancina. Il Milan spinge per cercare di riportarsi in vantaggio ma al quinto minuto di recupero i liguri ribaltono clamorosamente il punteggio: con i rossoneri sbilanciati Agudelo vince un contrasto con Kalulu e serve Kovalenko che arriva in area di rigore e mette in mezzo per Gyasi che di destro batte di prima intenzione Maignan.