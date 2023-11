GIOVANILI PRIMAVERA, IL NAPOLI PAREGGIA CONTRO LA VIRTUS ENTELLA: FINISCE 1-1 A CERCOLA Il Napoli Primavera ha pareggiato con la Virtus Entella per 1-1 nella settima giornata di campionato di Primavera 2 - Girone B Il Napoli Primavera ha pareggiato con la Virtus Entella per 1-1 nella settima giornata di campionato di Primavera 2 - Girone B LE ALTRE DI A IL MILAN CROLLA IN CASA! L’UDINESE VINCE DI RIGORE: FINISCE 0-1 Un rigore di Pereyra nel secondo tempo regala all'Udinese una vittoria a sorpresa sul campo del Milan. Nove assenti per Pioli con la squadra rossonera che fatica a creare gioco e a rendersi pericolosa. Ne approfitta l'Udinese che con un rigore porta a casa tre... Un rigore di Pereyra nel secondo tempo regala all'Udinese una vittoria a sorpresa sul campo del Milan. Nove assenti per Pioli con la squadra rossonera che fatica a creare gioco e a rendersi pericolosa. Ne approfitta l'Udinese che con un rigore porta a casa tre...