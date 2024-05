Il Milan dà spettacolo e strappa il pass per la Supercoppa: finisce 5-1 col Cagliari

Termina sul risultato di 5-1 il match di San Siro tra Milan e Cagliari, valido per la 36esima giornata di Serie A

Termina sul risultato di 5-1 il match di San Siro tra Milan e Cagliari, valido per la 36esima giornata di Serie A. Gli uomini di Stefano Pioli si qualificano così aritmeticamente alla prossima edizione della Supercoppa italiana a cui partecipano le due finaliste di Coppa Italia e le prime due classificate in campionato. Infatti solo la Juventus potrebbe superare i rossoneri al secondo posto, ma i bianconeri sono già in finale di Coppa Italia e quindi il pass andrebbe di diritto alla terza.

La partita vede il Milan dare spettacolo: nel primo tempo c'è solo il gol di Bennacer che la sblocca al 35esimo col tap-in dopo la respinta di Scuffet. Nella ripresa vengono segnate ben cinque reti: prima raddoppia Pulisic (59') su assist di Leao, poi Nandez (63') accorcia le distanze e illude i suoi, depositando in porta il cross di Zappa. Infatti passano poco più di 10 minuti e Reijnders (74') fa 3-1 su assist di Theo Hernandez, poi i rossoneri dilagano con Leao (83') che approfitta della verticalizzazione di Bennacer per dribblare anche Scuffet e la manita arriva con la doppietta di Pulisic (86') sul traversone di Okafor.