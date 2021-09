Il Milan deve fare ancora a meno di Ibrahimovic: con la Juve può stare ancora fuori

Zlatan Ibrahimovic resta in dubbio per la trasferta di Torino contro la Juventus. Dopo aver saltato la gara di Liverpool a causa di un'infiammazione al tendine, il centravanti svedese del Milan anche oggi ha svolto differenziato. "Recupererà per la Juventus? Non lo so, davvero non lo so...", s'è limitato a dire ieri sera Stefano Pioli nelle interviste post-gara.