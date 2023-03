Il Milan è bruttissimo e si ferma ancora in Serie A: vince l'Udinese 3-1

Rossoneri irriconoscibili. O, meglio, riconoscibilissimi nella loro versione Serie A da qualche settimana a questa parte.

L'Udinese torna al successo in casa in campionato dopo sei mesi, l'ultima volta il 18 settembre contro l'Inter. Finì 3-1. Come stasera, contro il Milan. Rossoneri irriconoscibili. O, meglio, riconoscibilissimi nella loro versione Serie A da qualche settimana a questa parte. Squadra troppo brutta per essere vera, che sembra tornata al terribile mese di gennaio. Una tale notte da incubo da annullare del tutto la gioia per il record ottenuto da Zlatan Ibrahimovic, divenuto il marcatore più anziano della storia della Serie A.