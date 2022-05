Il Milan è campione d'Italia: 19° scudetto dopo il tris al Sassuolo

Il Milan batte 3-0 il Sassuolo a Reggio Emilia e si laurea campione d'Italia!

Il Milan batte 3-0 il Sassuolo a Reggio Emilia e si laurea campione d'Italia! I rossoneri sbrigano le pratica nel primo tempo con tre reti in fotocopia, quelle segnate dalla squadra di Pioli, lanciata in contropiede altrettante volte da leggerezze neroverdi in fase di possesso. Con un unico comune denominatore, lo zampino di Rafael Leao. Tre assist del portoghese, due per Giroud al 17' e 32' (che lo raggiunge così a quota 11 tra i migliori marcatori rossoneri) e l’ultimo per Kessie al 36', a segno nella sua partita d’addio nei confronti del Diavolo.