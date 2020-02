Il Milan fa la partita al Franchi, ma è parità al 45': annullato un eurogol di Ibra dal Var

Finisce 0-0 il primo tempo del posticipo del sabato tra Fiorentina e Milan: i rossoneri fanno la partita al Franchi, e possono protestare per un grandissimo gol annullato a Zlatan Ibrahimovic per un fallo di mano. I viola si rendono pericolosi in ripartenza in un paio di occasioni, ma alla fine dei primi 45' il risultato resta inchiodato sullo 0-0

LA CRONACA - Al 13' Milenkovic è pericoloso: conclusione centrale del serbo, arrivato fino nell'area avversaria prima però di calciare troppo centrale. al 15' la Fiorentina va ad un centimetro dal vantaggio: Donnarumma temporeggia troppo con il pallone tra i piedi, facendoselo soffiare da Chiesa. Appoggio arretrato per Castrovilli, che da ottima posizione calcia però alto, mancando una succosa chance. Al 17' sono i rossoneri a rendersi pericolosi: cross molto profondo di Conti da destra, arriva Rebic di testa trovando però la pronta risposta del portiere di casa grazie ad un grande riflesso.

L'EPISODIO - Al 34' arriva il tanto discusso fallo di mano di Ibrahimovic: lo svedese si inventa un gol tutto personale, soffiando prima palla dai piedi di Dalbert, per poi saltare Pulgar ed eludere l'intervento di Caceres prima di battere Dragowski con un tocco ravvicinato. Ma Calvarese va a controllare al VAR e annulla il gol di Ibra per un fallo di mano.