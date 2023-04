Il Milan fatica contro le squadre chiuse: deludente 0-0 interno con l’Empoli

TuttoNapoli.net

Per tutte tranne che per il Napoli, l'impegno in Champions League pesa: lo si è visto con l'Inter, lo si vede anche col Milan che non va oltre lo 0-0 contro l'Empoli a San Siro. I rossoneri fanno fatica contro le squadre chiuse, come stasera quella di Zanetti, e non riesce a sfondare. Il turnover non paga, prestazione deludente a cinque giorni dal Napoli.