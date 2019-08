Il Milan fatica ma supera di misura il Brescia: decide Calhanoglu un match a bassi ritmi

Buona la prima a San Siro, il Milan batte di misura il Brescia e si mette alle spalle, almeno in parte, la sconfitta all'esordio in campionato contro l'Udinese. È Hakan Calhanoglu il match winner dei rossoneri, con un bel colpo di testa sull'assist di Suso dalla destra nei minuti iniziali. Trovato il gol, seguono quasi 80 minuti in cui la principale preoccupazione dei ragazzi di Giampaolo, ancora lontano dall'aver dato un'impronta tattica alla squadra, tengono basso il ritmo di un Brescia che ha voglia ma sbaglia nei momenti cruciali.