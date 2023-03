Il Milan frena ancora dopo il ko di Firenze: un’ottima Salernitana strappa il pari a San Siro

La notte di gloria in Champions consegna un Milan versione campionato scarico, incapace di reagire dopo il ko di Firenze

La notte di gloria in Champions consegna un Milan versione campionato scarico, incapace di reagire dopo il ko di Firenze e che palesa ancora una volta problemi in avanti. Contro la Salernitana finisce 1-1, al gol di Giroud al termine del primo tempo risponde Dia nella ripresa. L’operazione aggancio al secondo posto fallisce e la festa è tutta per i campani, che proseguono la loro striscia positiva che sale a tre partite. E si prendono un pesante punto salvezza.