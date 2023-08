Il Milan non si ferma sul mercato: si pensa anche a un difensore del Barcellona

Il Milan cerca un centrale per blindare il reparto arretrato di mister Pioli, soprattutto alla luce della partenza di Matteo Gabbia in direzione Villarreal

© foto di Uefa/Image Sport

Il Milan cerca un centrale per blindare il reparto arretrato di mister Pioli, soprattutto alla luce della partenza di Matteo Gabbia in direzione Villarreal. Come riporta stamattina La Gazzetta dello Sport, un nome che attira parecchio i rossoneri è quello di Clement Lenglet, difensore classe 1995 del Barcellona che ha giocato l'ultima stagione in prestito al Tottenham. Il francese è in uscita e per strapparlo ai blaugrana dovrebbe bastare una cifra intorno ai 10 milioni di euro.