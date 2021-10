Il Milan passa a Bergamo: all'Atalanta non riesce la rimonta: finisce 2-3

A Bergamo il Milan batte 3-2 l'Atalanta nel posticipo della settima giornata di campionato. I rossoneri partono fortissimo e si portano subito in vantaggio dopo solo 1' con Calabria: Hernandez serve davanti la porta il capitano rossonero, tocco deviato da Musso non trattiene e tap-in decisivo dello stesso Calabria. L'Atalanta reagisce ma non concretizza le azioni create e viene punita sul finale della prima frazione di gioco. Al 43' il raddoppio della squadra di Pioli con Tonali: Freuler perde un pallone sanguinoso, il centrocampista del Milan lo brucia e batte Musso insaccando di destro. Nella ripresa la squadra di casa preme per recuperare, ma più volte il Milan si rende pericoloso in ripartenza e trova il terzo gol. Al 79' contropiede velocissimo di Theo Hernandez che vede Leao che con un gran destro all'incrocio firma lo 0-3. Sembra finita ma l'Atalanta ha un doppio nel finale. Prima Di Bello viene richiamato al VAR per rivedere un fallo di mano in area di Messias: rigore per l'Atalanta trasformato all'86' da Zapata. Poi al 93' Zapata mette la palla a centro e Pasalic, che sul secondo palo insacca per il definitivo 2-3.