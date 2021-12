Il Milan passa a Marassi: 3-0 sul Genoa, ma Kjaer va ko

A Marassi il Milan batte 3-0 il Genoa nella sfida valida per la quindicesima giornata di Serie A. Dopo nemmeno 1' Kjaer si fa male nel cercare di chiudere su Cambiaso. Il difensore danese è costretto a uscire in barella, con una borsa del ghiaccio sul ginocchio. Al 10' sblocca il match Ibrahimovic, che da calcio da fermo e, con una fantastica parabola, infila Sirigu che resta immobile. Al 46' il raddoppio rossonero con Messias, che sfrutta un rimpallo e, con una bella palombella di testa, insacca. Al 61' il Milan chiude il match ancora con Messias: Brahim Diaz serve in area il brasiliano che con un sinistro chirurgico infila ancora una volta Sirigu.