Il Milan passa anche al Bentegodi: tris al Verona e Juve staccata di 3 punti

Vittoria convincente e importante per il Milan di Stefano Pioli, che a Verona passa 3-1, andando a +3 sulla Juventus in classifica.

Quando il pari nella pausa tra i tempi sembra scontato, un'azione travolgente di Theo Hernandez sblocca la sfida: il francese vince due rimpalli sulla linea di fondo e arriva davanti a Montipò, battuto con un tocco preciso e freddo, portando in vantaggio il Milan contro l'Hellas Verona in una partita che stava diventato rognosa. Al termine dell'esultanza il francese è stato anche ammonito per qualche gesto ritenuto non rispettoso: salterà la Fiorentina per squalifica.

La ripresa si apre con il raddoppio ospite: i rossoneri sfruttano una colossale dormita di Dawidowicz, che perde palla nella propria metàcampo dando così modo a Okafor di seminarlo nello spazio e presentarsi davanti a Montipò. Tiro dell'austriaco sul secondo palo che il portiere scaligero devia sui piedi di Pulisic, il quale insacca il più facile dei suoi 9 gol in Serie A. Sembra la scritta 'fine' sulla gara, e invece l'Hellas torna a sorpresa in partita: brutta palla persa da Pulisic al limite dell'area di rigore, Tijjani Noslin non ci pensa neanche un secondo e con il destro conclude dal limite dell'area trovando un gol bellissimo. Non può assolutamente nulla Maignan, a cui non resta che raccogliere la palla dal sacco. Pioli cambia: dentro Musah e Giroud, fuori Loftus-Cheek e lo stesso Pulisic. Poco dopo c'è spazio anche per Chukwueze, ed è la mossa che chiude la contesa: corner da destra, il neoentrato si coordina e incrocia con il sinistro al volo il pallone respinto dalla difesa gialloblù, insaccando alle spalle di Montipò, sorpreso dal tentativo dell'attaccante. E' la rete che chiude il discorso tre punti.