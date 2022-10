Il Milan perde nonostante un arbitraggio scandaloso: il Torino trionfa 2-1

Il Torino batte 2-1 il Milan nel posticipo della dodicesima giornata di Serie A.

Il Torino batte 2-1 il Milan nel posticipo della dodicesima giornata di Serie A. Inizia bene il MIlan, che però spreca due incredibili occasioni gol con Leao. Alla distanza esce fuori il Toro che vince tutti i duelli uomo contro uomo. Verso la fine della prima frazione clamoroso uno-due del Torino in tre minuti: punizione dalla sinistra di Lazaro al 35' che trova a centroarea Djidji che non deve nemmeno saltare, ma semplicemente indirizzare il pallone di testa nell'angolino più lontano alla sinistra di Tatatusanu. Due minuti più tardi il raddoppio che arriva addirittura da lancio di Milinkovic-Savic sul quale c'è la deviazione di Gabbia che favorisce Miranchuk. Il diagonale del trequartista russo vale il 2-0 al 37'.

Nella ripresa il Milan accorcia le distanze al 67': pasticcio tra Buongiorno e Milinkovic-Savic sulla gestionec di un pallone, Messias spinge il difensore, ruba palla e di sinistro va in gol a porta vuota. Proteste da parte della panchina granata per la spinta a due mani del brasiliano, ma per l'arbitro Abisso è tutto regolare. Per le veementi proteste viene espulso Juric.