Il Milan piange al 95'! L'Atalanta fa festa con un colpo di tacco di Muriel

Nonostante l'emergenza in difesa l'Atalanta è partita con una marcia differente rispetto alla sfida di Torino. La prima occasione è capitata però sui piedi di Giroud, il francese ha provato a calciare di prima intenzione trovando davanti a sé Djimsiti, recuperato nell'ultimo provino di questa mattina. Ma l'opportunità colossale ce l'ha avuta l'uomo tanto atteso, un giocatore che aveva tutta la voglia di riscattarsi: De Ketelaere ha provato il tocco sotto da due passi, il pallone però è terminato alto sopra la traversa della porta difesa da Maignan.

La sblocca Lookman, risponde Giroud

Col passare dei minuti le due squadre hanno cercato più di gestire il ritmo evitando di lasciare troppi varchi. Sugli sviluppi di un calcio d'angolo il Milan ha sfiorato nuovamente il vantaggio con una girata di Tomori, ma il difensore rossonero è stato fermato da una respinta di Ederson (pallone bloccato poi da Musso). Per vedere la prima rete del match sono serviti 38 minuti, Lookman dopo un suggerimento di Koopmeiners si è accentrato dalla sinistra concludendo poi in porta, decisiva la deviazione di Tomori a beffare Maignan. In pieno recupero Giroud, sugli sviluppi di un calcio d'angolo, è riuscito a trovare la deviazione per il pareggio.

La rete incassata a pochi secondi dal duplice fischio non ha scoraggiato una squadra che ha iniziato a premere sull'acceleratore sin dai primi minuti della ripresa. Pasalic e Scalvini hanno fatto le prove generali, Lookman al decimo minuto si è smarcato in area piccola trovando la doppietta personale grazie al suggerimento di De Ketelaere. Nella ripresa i padroni di casa hanno sostanzialmente dominato il match, l'unica colpa è stata quella di non chiuderla - doppia parata clamorosa di Maignan prima su Scalvini poi su Lookman - e di concedere l'unica disattenzione: ne ha approfittato Jovic con un pallone non spazzato via dalla difesa. Quando ormai la partita sembrava chiusa, ci ha pensato Luis Muriel a trovare il gol del 3-2 con un colpo di tacco: palla in buca d'angolo e 3-2 Atalanta.