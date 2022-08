Il Milan piazza il doppio colpo a fine mercato: presi difensore e centrocampista

TuttoNapoli.net

Il Milan piazza il doppio colpo: in difesa è sbarcato Malick Thiaw dallo Schalke 04, a titolo definitivo, sintomo della grandissima fiducia della società rossonera sul talento tedesco preso dal club di Gelsenkirchen per una cifra di oltre 6 milioni di euro più bonus. 5 anni di contratto, adesso c'è attesa per la risposta che darà il Wolfsburg per il centrocampista Aster Vranckx: il belga ha sbaragliato la concorrenza e in prestito con diritto di riscatto a 12 potrebbe diventare il nuovo rinforzo della mediana di Stefano Pioli. Sul giocatore anche l'Atalanta ma è il primo nome per i rossoneri.