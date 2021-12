Il Milan risponde all'Inter: poker all'Empoli, doppietta per Kessié

Il Milan vince 4-2 al Castellani contro l'Empoli nel match valevole per la 19ª giornata di Serie A. Apre le marcature il Milan al 12' con Kessié che batte Vicario da posizione ravvicinata dopo una sponda di Giroud. L'Empoli pareggia dopo solo 6': Bajrami raccoglie la respinta di testa di Kessié e da posizione defilata lascia partire un destro rasoterra al volo che Maignan devia malamente nella propria porta. Al 42' ancora Kessié riporta il Milan in avanti: Saelemaekers premia l'inserimento dell'ivoriano che di sinistro da posizione leggermente defilata buca Vicario tra le gambe. Al 63' il Milan trova il tris con Florenzi Che converte in rete una punizione dai venti metri. Passano 6' e arriva il quarto gol rossonero con Theo Hernandez: traversone di Saelemaekers tocco col braccio di Bandinelli, sul pallone vagante si avventa il francese che da due passi insacca. All'84' l'utima emozione del match con Pinamonte che firma il definitivo 4-2 su calcio di rigore.