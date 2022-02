Il Milan sbanda e frena a Salerno, buona la prima di Nicola: all'Arechi finisce 2-2

All'Arechi finisce 2-2 tra Salernitna e Milan. Rossoneri che partono forte e si portano in vantaggio dopo appena 5': Theo Hernandez parte dalla sinistra e trova tutto solo Messias che penetra in area e di sinistro infila Sepe. La Salernitana si difende e riparte in contropiede,e proprio in una veloccissima ripartenza trova la rete del pareggio al 29' con Bonazzoli, bravvissimo a metterla dentro in rovesciata a porta vuota dopo l'uscita sbagliata di Maignan su Djuric. Nella ripresa i granata prima sfiorano il gol con una rabona a porta vuota sull'errato dribling di Maignan e poi al 72' passa in vantaggio con un gran colpo di testa di Djuric sul preciso cross di Mazzocchi. 5' più tardi il Milan pareggia con una conclusione da lontanissimo di Rebic, Sepe coperto resta immobile e vede la palla terminare in fondo al sacco.