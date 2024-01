Il Milan scende all'inferno poi la ribalta: 3-2 in rimonta all'Udinese

Una folle notte a Udine regala al Milan tre punti insperati, quando sembrava certificata la terza sconfitta di fila negli scontri diretti contro i friulani

Una folle notte a Udine regala al Milan tre punti insperati, quando sembrava certificata la terza sconfitta di fila negli scontri diretti contro l'Udinese. I subentrati salvano Stefano Pioli e così arriva la quarta vittoria consecutiva in campionato, lanciando un segnale a Juventus e Inter: 2-3 il finale dopo essere stati sulle montagne russe.

Alla lettura delle formazioni ufficiali spicca la conferma di Adli in cabina di regia per i rossoneri e quella di Samardzic per l'Udinese con il serbo che sembra destinato a restare fino al termine della stagione. Poche emozioni fino alla rete che sblocca la partita dopo 31': Théo Hernandez dalla sinsitra mette a centro area un bellissimo pallone rasoterra, che trova il velo di Giroud per Loftus-Cheel che di destro supera Okoye. È il suo terzo gol in campionato.

Subito dopo l'arbitro Maresca ha sospeso l'incontro, a seguito dei cori razzisti da parte di parte della tifoseria dell'Udinese all'indirizzo di Mike Maignan. Il portiere francese aveva già avvertito l'arbitro nei minuti precedenti e la stessa Udinese, tramite lo speaker ufficiale, aveva invitato i sostenitori a tenere un comportamento corretto. Evidentemente invano, con il francese che ha deciso di abbandonare il campo. Per solidarietà anche i compagni di squadra hanno deciso di seguirlo mentre il capitano bianconero Roberto Pereyra ha cercato di calmare i propri sostenitori. Dopo qualche minuto di colloqui la situazione di normalità è stata ripristinata e la partita ha potuto riprendere.

Al 42' il pari dell'Udinese grazie a un gran gol di Lazar Samardzic: Lucca lavora un pallone spalle alla porta e serve il serbo che in dribbling supera Kjaer, poi piazza il sinistro nell'angolino basso alla destra di Maignan. Terzo centro in questo campionato per il centrocampista, che sfiora subito dopo la doppietta con un tiro dalla distanza che finisce fuori di poco.

Milan che sembra non riprendersi dal gol e subisce il sorpasso al 62' con Thauvin. Incredibile pasticcio fra Reijnders e Théo Hernandez nella propria area col francese che ringrazia e col sinistro supera Maignan sul suo palo. Secondo gol consecutivo per l'ex Marsiglia, già a segno nel turno precedente contro la Fiorentina.

La sveglia arriva in questo istante, con Pioli che al 68' effettua il primo cambio al 68', inserendo Okafor. Poi al 75' è la volta di Jovic e Florenzi. Questi tre nomi cambiano la storia: il pari all'83' con Luka Jovic. Azione partita ancora una volta da Leao per Théo Hernandez, traversone basso che trova la deviazione di Lovric sulla quale è pronto Giroud, tiro che trova la traversa, poi il neo entrato Jovic di testa manda in rete: 2-2. Al 93' il Milan la ribalta con Noah Okafor. Da un corner dalla destra di Florenzi c'è la sponda di Giroud di testa che trova lo svizzero che controlla e supera da due passi Okoye: 2-3. Era dal 1° novembre 2020 che i rossoneri non vincevano in Friuli: allora fu decisivo Ibrahimovic, presente questa sera a godersi lo spettacolo.