Il Milan senza contropiede fa fatica, ma a Roma strappa un punto al 97': 1-1, tutto nel recupero

© foto di www.imagephotoagency.it

Tutto in quattro minuti, dal 93' al 97'. Tammy Abraham chiama e Alexis Saelemaekers risponde, Roma-Milan si accende inaspettatamente nei minuti di recupero e regala due reti che alla fine non accontentano comunque nessuno. La distanza in classifica fra le due squadre resta invariata, così come le speranze di qualificarsi alla prossima Champions League.