Il Milan senza difesa batte 3-1 la Roma: i giallorossi chiudono in 9

A San Siro, il Milan batte 3-1 la Roma e si porta a -1 dall'Inter. Al 7' mani di Abraham in area e rigore trasformato da Giroud per il vantaggio rossonero. Al 16' Ibanez commette un errore, ancora Giruoud coglie il palo, ma c'è Messias che è bravo a ribadire in rete. Nel finale della prima frazione arriva il tocco vincente di Abraham che riapre una sfida divertente e frizzante. Al 74' la Roma resta in dieci: grossa ingenuità di Karsdorp, l'olandese della Roma stende in completo ritardo Theo Hernandez al limite dell'area di rigore e si prende il secondo giallo. All'82' il Milan chiude il match: Ibrahimovic da poco entratato in campo con il petto apre per la corsa centrale di Rafael Leao, che arriva in area di rigore e con il destro manda alle spalle di Rui Patricio. Al 93' Mancini, già ammonito, aggancia e spedisce a terra Leao, Roma in 9 epenalty per i rossoneri. Dal dischetto Ibra si presenta dal dischetto e calcia trovando però la respinta di Rui Patricio che gli nega la gioia del gol.