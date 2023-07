Il Milan si avvicina a Pulisic: l'esterno del Chelsea ha rifiutato il Lione

L'americano al Milan guadagnerebbe cifre più alte rispetto a quelle che percepirebbe al Lione, riporta l'emittente televisiva.

Christian Pulisic ha rifiutato il Lione. L'esterno d'attacco del Chelsea, nel mirino anche del Milan, ha detto no al club francese proprio perché preferisce trasferirsi in rossonero dopo che ha già un principio d'accordo con il Diavolo. Secondo quanto riportato da ESPN, l'offerta recapitata dall'OL ai Blues invece è inferiore ai 25 milioni di euro richiesti dagli inglesi ed una parte significativa della proposta è costituita da bonus.

L'americano al Milan guadagnerebbe cifre più alte rispetto a quelle che percepirebbe al Lione, riporta l'emittente televisiva. Il classe '98 non considera l'approdo all'OL come la mossa giusta per la sua carriera, visto che vuole continuare a giocare la Champions League, cosa che possono offrirgli i rossoneri. Pulisic ha collezionato 145 presenze con il Chelsea, spalmate su 4 stagioni, nelle quali ha vinto una Champions, una Supercoppa Europea e un Mondiale per Club.