Il Milan si ferma anche in campionato: Ibra agguanta l’Hellas nel recupero

Termina 2-2 un emozionante MIlan-Verona, posticipo della settima di Campionato. Parte fortissimo il Verona che passa in vantaggio al 6'con Barak: il centrocampista degli scaligeri è stato abile a sfruttare un rimpallo sulla traversa dopo un colpo di testa di Ceccherini. Rossoneri in confusione e al 19' il Verona trova il gol del raddoppio con un autogol di Caloabria, decisiva la deviazione sul turo al volo di Zaccagni al volo dal limite. Il Milan accorcia le distanze e riapre il match al 27' con un'altra autorete, sul tiro di Kessie Magnani devia nella sua porta. Il Milan nel secondo tempo le prova tutte e riesce a ottenere il pari solo nei minuti di recupero con Ibrahimovic, che precedentemente aveva sbagliato un rigore e per un suo intervento di mani aveva fatto annullare al Var il gol di Calabria. Con questo punto i rossoneri restano in cima alla classifica con 17 punti, a + 2 sul Sassuolo e +3 su Napoli e Roma.