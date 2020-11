Il Milan soffre i saltatori sulle palle inattive: solo lo Spezia ha incassato più gol dei rossoneri

Il Napoli dovrà provare a pungere anche su palla inattiva, uno dei pochissimi limiti del Milan degli ultimi mesi. Solo lo Spezia con 7 reti incassate ha subito più gol del Milan da palla inattiva (sei) in questo campionato;: secondo i dati Opta, più in generale il Milan ha incassato 17 reti da fermo in 38 gare di Serie A con Stefano Pioli in panchina.