Il Milan soffre in 10 ma vince 2-0 a Benevento: rossoneri primi ed imbattuti

Terminato il match delle 18 tra Benevento e Milan, valido per la quindicesima di campionato, con la vittoria dei rossoneri per 2-0. Al 15' Milan avanti grazie a un rigore di Franck Kessie. Esecuzione perfetta dell'ivoriano che mette la palla all'incrocio alla destra di Montipò. Massima punizione concessa per un fallo di Tuia su Rebic. Milan che poi resta in 10 al 33', espluso Tonali dopo che l'arbitro Pasqua ha visionato il fallo del centrocampista al Var. Nel secondo tempo il Milan raddoppia al 49' con una giocata straordinaria di Leao, che attacca la profondità e approfitta di una indecisione colossale in uscita da parte di Montipò per andare a segno con un pallonetto, a porta sguarnita, da posizione piuttosto defilata. Il Benevento prova in tutti i modi di riaprire l'incontro ma non ci riesce. I padroni di casa sbagliano anche un rigore con Caprari che calcia fuori, poi Donnarummma in più di un'occasione salva e tiene la porta inviolata. Il Milan ottiene l'undicesima vittoria in campionato e si riporta al primo posto con 37 scavalcando l'Inter.