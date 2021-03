Il Milan soffre ma batte in rimonta la Fiorentina: finisce 2-3

Al Franchi di Firenze il Milan batte in rimonta 3-2 la Fiorentina, nel match valido per la 28ª giornata di Serie A iniziato alle 18. Milan subito in vantaggio al 9' con Ibrahimovic, che sul lancio di Kjaer si aiutara con una spinta e tutto solo, davanti a Dragowski, non sbaglia. Al 17' arriva il pareggio viola con Pulgar direttamente su calcio di punizione: Donnarumma schiaffeggia la sfera, ma il tiro è forte e teso e l'estremo difensore rossonero non riesce ad evitare che il pallone finisca in rete. Al 30' proteste viola: Ribery entra in area di rigore, dribbla Diaz e cade dopo una presunta trattenuta del numero ventuno rossonero. Guida dice no e invita il francese a rialzarsi. In questa prima frazione da ricordare anche una traversa colpita per parte, di Pezzella e del solito Ibra.

Al 51' i padroni di casa passano in vantaggio: palla in area per Vlahovic che la difende e la scarica all'indietro per Ribery, tiro di prima intenzione e rete del 2-1. Passano solo 8 minuti e rossoneri pareggiano sugli sviluppi di un calcio d'angolo: sponda di schiena di Kjaer per Diaz, che da pochi passi batte Terracciano, subentrato per un infortunio di Dragowski nel finale del primo tempo. Al 73' il Milan ribalta il match: Kessie serve sulla sinistra Calhanoglu, che di prima intenzione segna sul secondo palo. Inutile l'assalto finale dei viola.