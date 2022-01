Il Milan soffre ma ribalta il Genoa ai supplementari: 3-1 e rossoneri ai quarti di finale

Milan qualificato ai quarti di finale, se pur con grande fatica, ai supplementari e in rimonta. Contro il Genoa a San Siro finisce 3-1. Østigard porta in vantaggio il Grifone al 17' con uno splendido colpo di testa sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Nel primo tempo è il Genoa a sfiorare il raddoppio e i rossoneri rischiano il raddoppio. Milan più vivo nel secondo tempo, sebbene Semper non debba di fatto compiere grandi parate. Il croato smanaccia un colpo di testa di Giroud nei primi minuti, ma di fatto la difesa genoana regge bene la pressione rossonera. La carta Leao, che Pioli si gioca al 62' assieme a Brahim e Bakayoko, accende la squadra. Il portoghese sin dai primi minuti è si mostra più in palla di Rebic, che gli ha ceduto il posto. Il pari alla fine arriva, al 74' con un Giroud fino a quel momento ampiamente insufficiente.

Nei supplementari il Milan passa avanti con un gol rocambolesco firmato Rafael Leao al 102'. Il portoghese viene innescato da Brahim Diaz e defilato sulla sinistra calibra male un cross che diventa però una palombella velenosa che supera Semper e si infila sul palo più lontano. Terzo gol del Milan al 112' con Saelemaekers. Ancora Théo Hernandez sfonda sulla sinistra, mette in mezzo un traversone basso e il belga apre il piatto e supera Semper: 3-1. Ai quarti di finale va la squadra di Pioli, che se la vedrà contro la vincente di Lazio-Udinese.