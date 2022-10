Il Milan soffre ma vince a Verona, Origi: “Abbiamo dimostrato di essere i più forti della Serie A"

L'attaccante del Milan Divock Origi è stato intervistato da DAZN dopo aver giocato 45 minuti contro il Verona

© foto di www.imagephotoagency.it

L'attaccante del Milan Divock Origi è stato intervistato da DAZN dopo aver giocato 45 minuti contro il Verona: "Il Verona ha giocato con grande intensità e un grande cuore, ma anche noi abbiamo dimostrato di avere un grande cuore e di essere la squadra più forte sui campi della Serie A: dovremo continuare a dimostrarlo per continuare ad essere campioni. È incredibile vedere la qualità e la passione che c’è qui, in allenamento, lo staff, fino ai tifosi allo stadio. Tutti saranno importanti in questa stagione per poter dare il massimo per la squadra”.