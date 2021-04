Il Milan soffre ma vince anche in 10 uomini: battuto 3-1 il Parma

Il Milan vince al Tardini battendo 3-1 il Parma. Nei primi 45’ minuti del secondo anticipo del trentesimo turno di Serie A, i rossoneri passano in vantaggio con Rebic. Al 9’ Ibrahimovic lavora un bel pallone dai 20 metri e serve Rebic: il croato dal limite controlla e calcia sotto l'incrocio, Sepe non può farci nulla. Gara intensa in cui i padroni di casa non sono riusciti a rendersi pericolosi, il Milan fa la partita e gestisce. Quasi allo scadere della prima frazione, arriva il raddoppio. Hernandez scambia prima con Ibrahimovic, poi dal limite serve Kessié: l'ivoriano, dall'altezza de dischetto, supera Sepe per la seconda volta. Nella ripresa, espulso Zlatan Ibrahimovic per aver detto qualche parola di troppo all’arbitro. I padroni di casa accorciano le distanze con Gagliolo e provano a sfruttare la superiorità numerica ma senza riuscirci. Al 93’ il terzo gol rossonero firmato da Leao. Il Milan vince e resta al secondo posto in classifica.