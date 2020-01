Il Milan spreca, il Torino ne approfitta: è 1-1 all'intervallo

Finisce 1-1 il primo tempo tra Milan e Torino, match valevole per gli ottavi di finale di Coppa Italia. I rossoneri si portano in vantaggio grazie alla rete da Bonaventura al 12'. I padroni di casa non riescono a trovare la rete del raddoppio e i granata trovano il pareggio: Bremer al 34' trova il gol del 1-1. Si conclude in parità la prima frazione