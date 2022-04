Il Milan spreca: l'Inter vince il derby 3-0! Nerazzurri in finale di Coppa Italia

Termina 3-0 in favore dell'Inter il l derby di Coppa Italia contro il Milan.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Termina 3-0 in favore dell'Inter il l derby di Coppa Italia contro il Milan. Risultato che premia eccessivamente i nerazzurri, bravi nel primo tempo a capitalizzare le due azioni di Lautaro, mentre il Milan ha avuto quindici minuti di occasioni a grappolo, salvo poi trovarsi in doppio svantaggio. L'Inter sblocca il punteggio dopo solo 3' con Lautaro, che su cross di Darmian con una volée bellissima piega le mani a Maignan. Al 41' il raddoppio del Toro: contropiede nerazzurro con Perisic che punta l'avversario e cede all'argentino, che sul filo del fuorigioco batte Maignan con lob dolcissimo e firma la sua personale doppietta. Nella ripresa al 67' il Milan accorcia le distanze con una botta da fuori di Bennacer, ma Variani viene richimato al monitor dal Var e annulla il gol per un fuorigioco di Kalulu che passa davanti a Handanovic nel momento del tiro. All'83' l'Inter mette in ghiaccio la finale con Gossens: Brozovic taglia a fette la difesa rossonera e serve sul palo lontano l'ex Atalanta che vince il rimpallo con Kalulu e insacca per il 3-0 definitivo.