Il Milan travolge il Lecce, rossoneri sesti a pari punti col Napoli

Un buon Milan si ripresenta alla Serie A con un convincente successo al "Via del Mare" di Lecce. Un primo tempo incoraggiante per gli uomini di Pioli e una grande reazione alle prime difficoltà, arrivando a dilagare nella ripresa. I rossoneri si sono imposti per 4-1 trovando prima il vantaggio nel primo tempo con Castillejo. Nella ripresa il Lecce ha trovato il pari con Mancosu, con i rossoneri che hanno poi ristabilito la propria superiorità tornando in vantaggio con Bonaventura, quindi Rebid e Leao hanno chiudo definitivamente i giochi.

Milan momentaneamente sesto a pari punti col Napoli, ma con una partita giocata in più. Ma soprattutto, la sfida di questa sera ha dato indicazioni incoraggianti in chiave Europa League. Lecce che al contrario parte come peggio non si potrebbe: le statistiche impietose dicono che le reti subite in 27 partite sono già 60. Non facile salvarsi con questi numeri.