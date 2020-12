Il Milan vince ancora, battuta 2-1 la Samp: +5 sull'Inter

Un Milan incerottato vince 2-1 Marassi contro la Sampdoria nel posticipo della decima di campionato. Nel primo tempo Tonelli grande protagonista al 38', con un miracoloso salvataggio sulla linea una conclusione di Rebic. Nel finale del primo tempo un intervento scomposto di Jankto, che tocca di mano un pallone su un un contrasto aereo con Théo Hernandez regala il rigore al Milan. Dal dischetto Kessié è freddo, anche se la conclusione non è troppo angolata. Nella ripresa raddoppio rossonero con Samu Castillejo al primo pallone toccato, un minuto dopo l'ingresso in campo al posto di Saelemaekers, al 77'. La Sampdoria accorcia le distanze a otto minuti dalla fine con Albin Ekdal che di testa sugli sviluppi di calcio d'angolo sorprende Donnarumma e sfiora la rete del pareggio ancora con lo svedese all'ultimo secondo. Il risultato però non cambia, l'ottava vittoria in dieci partite e primato con lunghezze invariate sulla seconda + 5.